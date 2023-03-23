Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırı Adıyaman’a kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan deprem afetinin yaraları sarılırken, bölgede Ramazan ayı sevinci buruk yaşanıyor. Deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüren Ünye Belediyesi ekipleri tarafından Adıyaman’da iftar çadırı kurularak vatandaşların iftarlarını açmaları sağlanacak. Ayrıca bölgede kurulan sahnede çocuklar için gösteri ve oyunlar sergilenecek.

“Gönüllerimiz deprem bölgesinde”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırı ile bölgede hizmet vereceklerini belirterek, “Ünye Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren başlattığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız dönüşümlü olarak deprem bölgesine giderek ihtiyaçların karşılanması için gayret gösteriyor. Adıyaman’da afetzede kardeşlerimize Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar çadırımız ile hizmet vereceğiz. Ayrıca kurduğumuz sahnede sergileyeceğimiz gösteri ve oyunlarla depremzede çocuklarımıza ve kardeşlerimize yaşadıkları acı günleri bir nebze de olsa unutturmaya çalışacağız” dedi.