Ordu’nun Ünye ilçesinde deprem afeti nedeniyle toplanan yardımlar, tır ve kamyonlara yüklenerek bölgelere gönderilmeye devam ediliyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde deprem afeti nedeniyle toplanan yardımlar, tır ve kamyonlara yüklenerek bölgelere gönderilmeye devam ediliyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinden de deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar Ünye Belediye hizmet binasına yardımlarını ulaştırmaya başladı. Yardımsever vatandaşların destekleriyle toplanan ve içerisinde yaşam malzemelerinin bulunduğu 6’ncı yardım tırı, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı. Ünye Belediyesi koordinesinde afet bölgesine gönderilen malzemeler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı tarafından uğurlandı.

Yardımlar nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Ünye fedakar ve asil bir yerdir. Ünye halkı kendisinden beklenen çalışmaları hep üstünde yapıyor. Gönüllerini koyuyorlar. Destek veren tüm Ünye halkına teşekkür ediyorum” dedi.