Ordu’da Ünye Belediyesi tarafından Cevizdere Mahallesi’nde inşa edilen aşevi, Ramazan ayının ilk günü itibariyle hizmete girerek faaliyetlerine başladı. Günlük 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip aşevinde ayrıca ekmek üretimi ve paketlemesi de yapılıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Aşevinin Ramazan’ın il günü hizmete başladığını açıklayarak, “Aşevi, Yöresel Ürün Üretim Atölyesi ve Soğuk Hava Deposu ile ilçemize 35 milyon liralık yatırımı kazandırdık. Hayırlı olsun” dedi.

Ramazanın ilk mönüsü hazır

Ünye Belediyesi tarafından işletilen tesiste iftar sofrasının ilk mönüsü de hazırlandı. Mercimek çorbası, orman kebabı, pilav ve tatlıdan oluşan mönü Adnan Menderes MTAL okulunda kurulan iftar sofrasında vatandaşlara sunulacak. Aşevinde ayrıca hazırlanan yemekler yaşlı ve engelli ailelerin evlerine de servis edilecek.

“Hayırlı olsun”

Tesisi inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bugün hep birlikte Ünye olarak mutlu bir ana da şahitlik ediyoruz. Yaklaşık bir yıl önce ilçemizde hem Ramazan ayında hem de Ramazan’ın dışındaki günlerde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç ailelerimizin gıda ihtiyacını temin etmek için bir aşevi projesini başlatmıştık. Tabii bu tesisi hem aşevi olarak işletirken hizmete sunarken, aynı zamanda yöresel ürünlerimizin de üretildiği bir alana dönüştürerek konseptini daha canlı, daha işlevsel hale getirmenin gayretinde olduk. İkisini bütünleşmiş bir şekilde hayata geçirdik. Asgari 5 bin kişilik yemek ihtiyacını karşılayan tesisimizin hemen yanında yöresel ürün üretim atölyemiz de kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Ayrıca tesislerimizde ihtiyaç duyulan gıdalar da kurduğumuz soğuk hava deposunda depolanacak. Ramazan ayına öncelikle bizleri eriştiren Yüce Mevla’ya hamd ediyoruz. Ramazan ayını kendi manevi atmosferine uygun bir şekilde idrak ederken aynı zamanda sofralarımızı gönüllerimizi de hemşehrilerimizle kardeşlerimizle paylaşalım istedik. Çok işlevli bu tesisimiz ilçemize ve ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Tesisimizin toplam maliyeti 35 milyon lira”

Başkan Tavlı ülkede yaşanan depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirterek, “06 Şubat’ta deprem afetiyle yüzleştiğimiz o süreçten itibaren hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bununla birlikte orada bir hayat var devam ediyor ve o hayatın devam ettirilmesi için oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılama noktasında gayret içindeyiz. O bölgede Ramazan öncesinde olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına orada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum yine geldiğimiz süreçte bu tesisi kazandırarak Ünye belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında önemli bir işlevini daha hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu tesisin yaklaşık maliyetine baktığımızda 35 milyonluk bir maliyet burada önümüze çıkmış bulunmakta. 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan bir tesisi şu anda hizmete açmış durumdayız ama gerektiğinde bu kapasite daha da arttırılabilmektedir. Burası 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem inşaat boyutuyla hem de iç donanım anlamında hazırlandı. Bu yılki gönül soframızı Ünye Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin salonuna kurduk. Bu Ramazan boyunca Allah’ın izniyle hemşehrilerimizle birlikte burada gönül soframızda buluşacağız. Ayrıca buraya gelemeyen yaşlı ve engelli 350’nin üzerinde ailemizin de evlerine sıcak yemekleri iftar öncesi ulaştıracağız” şeklinde konuştu.