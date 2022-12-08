Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, zincir marketlerin Ünye’deki şubelerine giden ekipler, raf düzeninden raf-kasa fiyat farkı, genel hijyen, gramaj eksikliği, ürünlerin soğuk zincirinin korunup- korunmaması, ruhsat uygunluğu ve etiket kontrolü gibi birçok kalemde inceleme yaptı. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti. İlçe genelinde tüm marketlerin denetimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.