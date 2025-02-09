Ordu’nun Ünye ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlayan trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı iş yerleri ve evlerde geçici elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin bakım ve onarım çalışmaları sonrası yeniden elektrik verildi.