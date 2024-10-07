Ordu’nun Ünye ilçesinde, Hat Sanatları ile Kent Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan Tarihi Meydan Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başladı.

2 Ekim tarihinde sözleşmesi imzalanan ve Hat Sanatları ile Kent Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan Tarihi Meydan Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başladı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 360 gün teslim süresi bulunan hamam tamamlandığında şehrin tarihine ışık tutacak turizm destinasyonlarından biri daha ilçeye kazandırılmış olacak.

Projenin bir yılda tamamlanacağını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Karadeniz’in en önemli meydanlarında biri olan Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Tarihi Meydan Hamamı metruk vaziyette durmaktaydı. Yapım tarihi 1600’lü yıllara dayanan ancak 18’ncü yüzyıl itibariyle hamam olarak kullanılan bu yapının artık bir turizm destinasyonu olmasının daha doğru olacağını düşündük. Bu minvalde ilçemizin bir değeri olan ve dünyaya mal olmuş hat sanatları ustası Mustafa Rakım Efendi’nin hat eserlerinin olacağı, aynı zamanda minyatür öğelerle kentimizin tarihine ışık tutacak bir müze konseptinin uygun olacağı fikrinde birleştik. 2 Ekim’de sözleşmesini imzaladığımız projemizde çalışmalar hızla başladı. 360 gün teslim süresi bulunan projemiz ile birlikte Ünye’miz çok değerli bir esere daha kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.