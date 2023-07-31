Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından ’Genç Fidanlar’ projesi çerçevesinde ’Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı’ konulu konferans verildi. belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, projenin hem istihdamı hem de ihtiyaca yönelik olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı çerçevesinde, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen programda katılımcılara bilgiler verilirken ’Genç Fidanlar’ projesinde başarılı olan kursiyerlere de sertifikaları takdim edildi.

“Proje hem istihdama, hem de ihtiyaçlara yöneliktir”

Programda konuşan Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, “Büyüyen ve gelişen şehirlerde çevre bilinci, son yıllarda ülkemizde süs bitkilerin üretiminin taleple orantılı olarak artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Ünye Belediyesi olarak hem istihdama yönelik hem de belediyemizin ihtiyaçlarına yönelik proje hazırladık. Projemiz amacıyla daha önceden dışarıdan satın aldığımız park bahçe birimimizin ihtiyacı olan süs bitkilerinin yetiştirildiği iki adet sera kurarak, belediyemize katkı sağlamış olduk. Yine projemizle birlikte 27 kursiyerimiz süs bitkileri yetiştiriciliği eğitimi alarak sertifika almaya hak kazandı. Projemize destek veren başta DOKA olmak üzere proje paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tütüncü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ömer Sarı tarafından verilen sunumlar ile devam etti.

Programa ayrıca Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Orman İşletme Müdürü Ömer Akça ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferda Yıldırım, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, daire amirleri ve kursiyerler katıldı.