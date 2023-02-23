Ordu’nu Ünye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya ile satılacak olan tüm fidanların geliri, deprem bölgelerine bağışlanacak.

Ordu’nu Ünye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya ile satılacak olan tüm fidanların geliri, deprem bölgelerine bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeler için başlatılan destek kampanyaları devam ediyor. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, ilçede bulunan basın mensupları ile bir araya gelerek, hayata geçirilen ‘Sizin de bir fidanınız olsun’ kampanyasını duyurdu. Kampanya ile çiftçilere satılmak üzere bulunan tüm fidanlardan elde edilen gelirler, deprem bölgelerine gönderilecek.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, valilik, kaymakamlık ve belediye koordinesinde deprem bölgesi yardım kampanyalarının devam ettiğini söyledi. Sarıkahraman, “Ünye Ziraat Odamızın yönetim kurulu ile alınan karar doğrultusunda ziraat odasının bünyesinde çiftçilere satılmak üzere bulunan bütün fidanların gelirini, başlattığımız kampanya deprem bölgesi için kullanacağız. Bu yıl çiftçilerimizin odamızdan aldığı her fidan 50 TL’den satılacak. Çiftçilerimiz bir ve daha fazla aldığı bütün fidanların geliri toplanarak deprem bölgesi için yardım desteği sağlayacağız, bunu bütün çiftçilerimize duyurmak istiyoruz. Alınan her fidan çiftçilerimizin bahçesinde yeşerirken, toplanan gelirin de deprem bölgesine gıda yardımı ile iletilecektir” dedi.