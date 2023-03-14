Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ünye Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen ziyarette Başhekim Op. Dr. Ahmet Ateş’i ziyaret eden Başkan Tavlı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Tavlı ve Başkan Argan sonrasında hastanede poliklinik hizmeti veren doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve kat sekreterlerini ziyaret ederek bayramını kutladı. Hastalarla da ilgilenen Başkan Tavlı ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarının insan hayatında önemli yere sahip olduğunu belirten Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, “Biz, sizlerin gayretinizi biliyor ve takdir ediyoruz. Sizin gülen yüzünüz hastalara da moral oluyor. Yüzünüz hep gülsün, Allah işinizi kolay kılsın. Sağlıklı günlerde güzel hizmetler vermenizi rabbim nasip etsin” dedi.