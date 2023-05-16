Ordu’nun Ünye ilçesinde ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla etkinlikler düezenlendi.

Ünye Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde spor, müzik ve sanat gibi alanlarda yapılan ürün ve uygulamalar vatandaşların beğenisine sunuldu. İlçede eğitim veren özel eğitim kurumları, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda açtıkları stantlar ile özel öğrencilerin desteklendiğinde yapabildiklerini gösterdi.

Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Okulu Yiyecek İçecek Meslek Öğretmeni Ogün Kenan Avcı, program hakkında yaptığı konuşmada, "Okullarımızın özel öğrencileri birbirinden güzel uygulama ve ürünlerini burada sergiliyorlar. Gelen misafirlerimize ikramlarda bulunuyoruz ve öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını da sağlamış oluyoruz. El sanatlarından yeme içmeye kadar birçok ürünlerimizi satışa da çıkardık. Burada hayatı paylaşıyoruz ve engellerin nasıl aşılacağını bir kere daha vurgulamış oluyoruz” dedi.

El Sanatları Öğretmeni Hülya Karslı ise şunları söyledi:

“Tamamen öğrencilerimizin el emeği ile yaptıkları ürünleri hem sergiliyor hem halkımıza satışa sunuyoruz. Özel öğrencilerimizin neleri başarabileceğini ve desteklenirse ne kadar güzel şeyler yapabileceğini, hayal dünyalarını burada görmüş oluyoruz. Yapabileceklerinin daha fazlasını halka göstermek adına çeşitli aksesuarlar, miyoki takılarımız, havlularımız ve örtülerimiz gibi aklınıza gelebilecek ev aksesuarları ve takılara sergimizde yer verdik.”