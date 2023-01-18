Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik etiket ve fiyat denetimleri yapıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik etiket ve fiyat denetimleri yapıldı.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerin Ünye’deki şubelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf düzeninden raf ile kasa fiyat farkı, genel hijyen, gramaj eksikliği, ürünlerin soğuk zincirinin korunup korunmaması, ruhsat uygunluğu ve etiket kontrolü gibi farklı kalemlerde inceleme yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol eden ekipler, ilçe genelinde tüm marketlerin denetimlerinin devam edeceğini belirtti.