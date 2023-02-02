Ordu’nun Ünye ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta zorlanan sağlık görevlilerine iş makinesi ile eşlik ederek, yolda temizleme çalışması yaptı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta zorlanan sağlık görevlilerine iş makinesi ile eşlik ederek, yolda temizleme çalışması yaptı.

Ünye Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası ana ve ara yollarda yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yol açma çalışmalarının yanı sıra sağlık hizmetleri ile de koordineli çalışan ekipler, gece saatlerinde gelen ihbarları da değerlendirerek acil durumlara öncelik veriyor.

Belediye ekipleri iş makinesi ile Yenikent Mahallesi Dağköy mevkiinde Gülizar Avcı isimli vatandaşın rahatsızlanması üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerine eşlik etti, rahatsızlanan vatandaşın evine giden yolda çalışma gerçekleştirerek ambulansın ulaşmasını sağladı.

Gülizar Avcı, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.