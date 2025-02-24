Ordu’nun Ünye Belediyesi karla mücadele ekibi, 85 mahallenin tamamında etkili bir çalışma yürütüyor.

Ünye’nin merkez mahalleleri de dahil 85 mahallesinde yoğun kar yağışı görülürken,ekiplerin karla mücadele çalışmaları hafta sonu da devam etti. 7/24 esasına göre çalışan belediye ekipleri, rakımı yüksek kırsal mahallerde yer yer 1 metreyi geçen kar yağışına karşı ulaşımın aksamaması için üstün gayret gösterdi. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere vatandaşların ulaşım imkanını kolaylaştırdı.

Yoğun kar yağışının görüldüğü Ünye’de sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlandı. Ambulansların geçiş güzergahları sürekli açık tutularak hastalar hastanelere rahatça ulaştırıldı. Yol açma çalışması yürüten ekipler de hastaların ambulansa taşınmasına katkıda bulundu. Diyaliz hastalarının da bu süreçte tedavisine imkan sağlandı. Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan bazı sürücülerin de imdadına Ünye Belediyesi ekipleri yetişti, iş makinalarıyla araçları bulundukları yerden çekerek trafik akışını sağladı.

Pazar günü Ünye ilçesinde de gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle gece boyunca yolları açık tutmaya çalışan belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekipler sabahın erken saatlerinde ise sınavın yapılacağı okulların bahçelerinde çalışma yürüttü. Ayrıca Ünye Belediyesi’ni arayan ve ulaşım talebinde bulunan öğrencilerde evlerinden alınarak sınavın yapılacağı okullara götürüldü. Sınavdan önce Ünye Belediyesi’nin tüm araçları adaylara tahsis edildi.

Karla mücadele çalışmalarını Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürüten Ünye Belediye ekipleri, şehrin çeşitli mahallelerinde ve sahilde kar nedeniyle devrilen ağaçların kaldırılması çalışmasını yürüttü. Ekipler ayrıca tehlike arz eden ağaçlarda kar birikmesi olayına müdahale etti. Ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca haftanın ilk iş günü olan bu sabahtan itibaren olması muhtemel kazaların önüne geçmek adına kar temizliği yaptı. Şehrin işlek cadde ve sokaklarındaki kaldırımlar yayaların güvenle geçebilmesi için temizlendi. Temizlik çalışmaları gün boyu devam etti.

Soğuk hava nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan başta sokak hayvanları olmak üzere yaban hayvanları ve kuşların beslenme ihtiyaçları da Ünye Belediyesi ekipleri tarafından giderildi. Ayrıca yaralı hayvanlara da müdahale edildi.

Karla mücadele çalışmaları Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı koordinesinde gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri 7/24 sahada yer alarak vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede çözülmesi için çalıştı. Ekipleri koordine eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve yardımcıları yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçti.

Ünye Belediyesi ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.