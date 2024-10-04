Ordu’nun Ünye ilçesinde, kahverengi kokarcaya yönelik yapılması gereken mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadeleler düzenlenen toplantı ile anlatıldı.

Fındık başta olmak üzere yaklaşık 300 tarım ürününün düşmanı olan kahverengi kokarcayla mücadele için, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Ünye Ziraat Odası toplantı salonunda kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, sektör temsilcileri ve muhtarlar bir araya gelerek, mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadelede yapılması gerekenler hususları görüştü.

Tüm kışlakların ilaçlanması için gerekli tedbirler alınacak

Toplantıda, kahverengi kokarca ile mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mekanik mücadele, kimyasal ve biyolojik mücadele olmak üzere tüm unsurları kullanarak mücadeleye devam edilmesi, kokarcanın tamamen kışlaklara çekildiği dönemlere kadar feromon tuzaklarla mücadelenin devam edilmesine ve tuzak sayısının artırılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, tüm paydaşların katkıları ve üreticilerin katılımı ile mahallelerde ve kışlaklarda ilaçlama çalışmaları yürütülmesine, mahalle muhtarları ve üreticilerle bilgilendirme toplantıları yapılmasına, kışlaklarda yapılacak olan mücadele iş takvimi ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları ve diğer sektör paydaşları belirlenerek, bu takvimin muhtarlar vasıtası ile mahalle dışında yaşayan üreticiler dahil olmak üzere tüm üreticilere duyurulmasına, tüm kışlakların ilaçlanması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Kışlak ilaçlamaları yüksek yerleşim yerlerinden düşük rakıma doğru yapılacak

Yapılacak kışlak ilaçlaması çalışmalarında kullanılacak ilaçların öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ihtiyaç duyulması halinde ise diğer sektör paydaşlarının sağlayacağı kaynakla karşılanmasına da karar verilen toplantıda, kışlak ilaçlamasının en yüksek yerleşim yerlerinden başlayarak, en düşük rakıma doğru uygulanacağı belirtildi.