Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Mithat Kısacıkoğlu Parkı, yapılacak olan çalışmaların ardından yeni yüzü ile hizmet verecek.

Ünye 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan ve işlevini kaybeden park için Belediye başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatıyla hazırlanan proje çerçevesinde yenileme çalışmalarına başlandı. Bin metrekare alan üzerine yer alan parkta oturma alanları, yeşil alanlar ve fındık heykeli yer alacak.

Ünye belediye başkanı Hüseyin Tavlı, proje hakkında yaptığı açıklamada Mithat Kısacıkoğlu Parkı’nın mevcut haliyle işlevini kaybettiğini ve amacının dışında kullanılmaya başlandığını kaydetti. Başkan Tavlı, “Burada yer alan yoğun ağaçlık bölge kent merkezinde gizli saklı bir alan oluşturmaktaydı. Aynı şekilde yapıların birbiri ile görsel bağlantısını da ortadan kaldırmıştı. Yeni yaptığımız proje ile alan genişleyerek lokasyonun birbiri ile ferah bir şekilde bağlantısı gerçekleşmiş olacak. Yeni düzenleme ile vatandaşlarımız bu alanı çok daha verimli bir şekilde kullanabilecekler” dedi.

Yenileme projesinin halk tarafından beğeni ile karşılandığını ve bunun kendilerine her fırsatta iletildiğini söyleyen Başkan Tavlı, “Bu noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle Ünye’mizin bir değeri olan ve daha önce Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuş olan değerli büyüğümüz Mithat Kısacıkoğlu ile ilgili bir anıta kendisinin ismini yazacağız. Aynı şekilde ilçemizin ve bölgemizin en büyük gelir kaynaklarından biri olan fındık ile ilgili de meydanın ortasında bulunan bir kaideye fındık heykeli yerleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.