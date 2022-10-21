Ordu’nun Ünye ilçesinde 20 gençle birlikte başlatılan ‘Genç Fidanlar Projesi’ hayata geçirildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 20 gençle birlikte başlatılan ‘Genç Fidanlar Projesi’ hayata geçirildi.

Ordu Büyükşehir ve Ünye Belediyesi’nin destekleri ile, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünye İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından 20 gençle birlikte başlatılan proje hayata geçirildi. Ünye Belediyesi öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) hayata geçirilen proje ile peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra park, bahçe ve bitki türlerinde ihtiyaç olan ürünlerin ortak paydaşlarla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projenin kurum paydaşlarıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, önemli bir projeye imza atacaklarını belirtti. Başkan Tavlı, “İlçemizde gençlerimizin istihdamına yönelik onları hayata kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Yine peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra park, bahçe ve bitki türlerinde ihtiyaç olan ürünleri paydaşlarımızın kendi bünyesinde yetiştirmek için faaliyete girdi. Bu süreç içerisinde peyzaj düzenlemesinde bitki türlerinin temin edilmesi önemli olduğu kadar 20 gencimizin aynı zamanda bu ortam içerisinde geleceğe hazırlanması noktasında da imkan sağlamış olacağız. Bu işin temelinde olan Ordu Valiliği’ne, Ordu Büyükşehir Belediyemize ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın ciddi anlamda destekleri var. Projeyi DOKA yüzde 78, belediyemiz ise yüzde 22 oranda destekliyor” dedi.