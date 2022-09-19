Ordu’nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Arif Takıcı, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Programa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Şükrü Berke Çağman, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Ali Gökkan, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.