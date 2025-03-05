Ordu’nun Ünye Belediyesi zabıta ekipleri ile Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hizmet veren fırın ve marketlerde birçok kalemde inceleme yapıyor. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmecilere yaptırım uygulanıyor. Fırınları denetleyen ekipler hijyen başta olmak üzere birçok kalemde inceleme yapıyor. Ramazan ayında çıkarılan pide ve ekmeklerin gramajları da denetlenirken halkın sağlığını tehdit edebilecek unsurlar titizlikle inceleniyor. Ekipler denetimler sırasında kullanılan ekipman ve örtülerin temizliği, haşere denetimi, çalışma ortamının ve personel kıyafetinin temizliği gibi birçok hususları tek tek inceliyor.

Ekipler denetimlerini marketlerde de sürdürüyor. Belirlenen kriterlere uyulup uyulmadığına bakan ekipler, özellikle ürünlerin raf ömrü ile raf ve kasa arasındaki fiyat farkı olup olmadığını inceliyor. Ayrıca ürünlerin etiketinde belirtilen şekilde muhafaza edilip edilmediği de kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda üretilen ürünleri tüketmeleri konusunda hassasiyet gösteren Ünye Belediyesi’nin Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.