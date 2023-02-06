Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Ordu’nun Ünye ilçesinde de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Ordu’nun Ünye ilçesinde de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar meydana geliyor. Saat 13.24 sıralarında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yeni bir deprem ülkenin pek çok yerinde hissedildi. Şiddetli deprem Ordu’nun Ünye ilçesinde de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, eğitim kurumlarındaki öğrenciler de okul bahçelerine çıkarıldı.

Öte yandan, Ünye Belediyesi tarafından başlatılan deprem bölgesine yardım kampanyası da devam ediyor.