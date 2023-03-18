Ordu’nun Ünye ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 108.yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük zaferin 108. yılı anma programı, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün ve tüm şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi’nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolaysıyla hazırladığı programla devam etti.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden programda Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Bilgin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmanın ardından program, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi, müzik ve şiirlerin okunması ile devam etti. Program, zaferin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Dursun, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.