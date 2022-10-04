Ordu’nun Ünye ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi işbirliği ile düzenlenen programda ilçe genelinde görev yapmış emekli din görevlileri bir araya geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi işbirliği ile düzenlenen programda ilçe genelinde görev yapmış emekli din görevlileri bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşma yapan Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, “2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlidi-i Nebi Haftası sebebiyle ülkemizin çeşitli yerlerinde camilerimize hizmet etmiş, ömrünü bu güzel hizmet ile geçirmiş değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün sizi anma günü ve vefa günüdür. Biz de bu vesile ile bütün hocalarımızı arayarak davet ettik. Biz bir ümmetiz, biriz ve bir olmalıyız” dedi.

“Din görevlilerimiz hep ön safta yer almıştır”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası sizlerin bu çalışmalarının bilinmesi farklı kesimlere ulaştırılması açısından fırsat teşkil etmektedir. Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu zannediyorlar. Oysa diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında önemli hizmetlere vesile oluyorlar. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında, gerek FETO ihanet çetelerinin toplum bünyesinde açtığı yaraların sarılmasında din görevlilerimiz hep en ön safta yer almıştır” diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise “Aslında bu bir kahvaltı programının yanı sıra bir vefa programıdır. Bu programımızı düzenleyen ilçe belediyemize ve müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Görevleri başında olan hizmet eden herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Program duaların okunması ve toplu resim çekinilmesinin ardından sona erdi.