Ordu’nun Ünye ilçesinde sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşamayınca belediye ekipleri seferber oldu.

İlçenin Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Şerife Altun’un rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu hasta yakınları ayrıca durumu Ünye Belediyesi’ne de bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı kadının bulunduğu Ortaköy Mahallesi’nin yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Ekiplerimiz, gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.