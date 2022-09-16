Ordu’nun Ünye Belediyesi ile belediye iştiraki olan ÜNBEL A.Ş. çalışanları arasında 2022-2024 yıllarını içeren toplu iş sözleşmesi düzenlenen programla imzalandı. Sözleşme dönemi boyunca yüzde 80’e varan oranda zam yapılan toplu sözleşme sonrası şirket işçileri memnuniyetlerini dile getirirken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, imkanlar dahilinde çalışanlar için ellerinden gelen iyileştirmeleri yaptıklarını kaydetti.

Ordu’nun Ünye Belediyesi ile belediye iştiraki olan ÜNBEL A.Ş. çalışanları arasında 2022-2024 yıllarını içeren toplu iş sözleşmesi düzenlenen programla imzalandı. Sözleşme dönemi boyunca yüzde 80’e varan oranda zam yapılan toplu sözleşme sonrası şirket işçileri memnuniyetlerini dile getirirken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, imkanlar dahilinde çalışanlar için ellerinden gelen iyileştirmeleri yaptıklarını kaydetti.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde işçilerin katılımları ile gerçekleşen toplu sözleşme programında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Siz emekçi kardeşlerimin emeği için teşekkür ediyorum. Şunu samimiyetle söylemek istiyorum. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde masada hem sendika temsilcilerimiz hem de bizim derdimiz sizlerin imkanlar ölçüsünde sosyal ve ekonomik anlamdaki refah seviyenizi yükseltecek şartları size kazandırmanın gayreti içinde olduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda toplamda sözleşme süresince maaşlarınızda yüzde 80’e varan iyileşmeye vesile olduk” dedi.

Başkan Tavlı, toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına rağmen çalışanların lehine iki iyileştirme daha yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Özellikle masada biz sözleşmeyi bir miktar anlaşma noktasına getirmiştik ama sendika temsilcilerimizin bir iki hususta ricalarını da değerlendirerek hafta sonu mesailerinin çarpanı eskiden 1 iken, bunu 2,7 seviyelerine getirdik. Sözleşme süresince sosyal haklardaki artış önceden söz konusu değildi. Bu konuda da yaptığımız çalışma sonucunda sosyal haklara yüzde 15 oranında zam yaptık. Bu yaptığımız çalışmada sizlerin mutlu olduğunu görmek bizi de çok memnun etti. Eğer siz evinizdeki tencerenizde kaynayacak yemeği, aşı temin etme konusunda sıkıntı oluşturmuyorsa Ünye’ye ve sizden hizmet bekleyen hemşerilerimize çok daha fazla çok daha verimli ve kaliteli hizmet üreteceğinize yürekten inanıyorum.”

Başkan Tavlı ayrıca çalışanların maaşlarında yapılan iyileştirmenin ardından 2023 ve 2053 hedeflerini işaret ederek “Hemşerilerimizin bizden beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için 7 gün 24 saat esasıyla el birliği ve gönül birliğiyle, aşkla ve şevkle hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından işçi temsilcileri Başkan Tavlı’ya çiçek takdim ederken program toplu fotoğrafla sona erdi.

Programa, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Mehmet Keskin, Hizmet-İş Ordu Şube Başkanı Nevzat Acu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kemal Mehel, Orhan Gürel, sendika temsilcileri ve şirket işçileri katıldı.