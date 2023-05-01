Ordu’nun Ünye ilçesinde farklı bir konsept ile gençlerin de ilgisini çeken bir ortamda hazırlanan AVM Halk Kütüphanesi kullanıma açıldı.

Eğitimin her alanına hizmet edecek teknoloji donanımlarla, Ünye’de bulunan alışveriş merkezi teras katındaki halk kütüphanesi, Ünye manzarası ile dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, il-ilçe protokolü, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleşen programda okuma-yazmanın önemine dikkat çekildi.

Açılış öncesi öğrencilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ülkeye faydalı bireyler olmak yolunun okumak, hayal etmek ve tasarlamaktan geçtiğine dikkat çekti. Demircan, “AVM’lerde sosyal alanlar var, kütüphaneler de olması lazım, Ünye’deki gibi güzel manzarası varsa muhakkak olması lazım. Elbette yetmez, her yerde olması lazım. Bilgi çağında, hayal kurabilme çağında, tasarlama çağında kitaplara her zaman ihtiyaç vardır. Belki buradaki kütüphanede gençlerimiz hayal kuracak ve tasarlayacak. AVM kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da kitap, okumak ve yazmak üzerine öğrencilere nasihat niteliğinde bilgiler aktardılar.

Program Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okul tarafından okunan dualar ve protokolün kurdele kesimi ile devam etti.