Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından ilk kez atlı spor gösterilerine etkinliği düzenlendi.

Ünye 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde atlı spor gösterileri yapıldı. Ünye Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Ünye Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen ve Ünye’de ilk kez yapılan gösteriler arasında mübareze, at üstünde ok atma, atlı güreş, atlı akrobasi ve bayrak açma gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. İzleyenlerin beğenisini kazanan gösteriler sırasında kılıç ve kalkan kullanılarak gerçekleşen mübareze seyirciler tarafından beğeni topladı.

At üstünde hedefe ve kabak direğine ok atma, atlı güreş, atlı akrobasi, bayrak açma, at üstünde kılıç, mızrak ve gürbüz ile karpuz kesme, mızrakla yerden hedef alma gösterileri heyecanla izlendi. Atlı bayrak geçişi ile sona eren programda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinliğe Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.