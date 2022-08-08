Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda 3 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda 3 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 3 bin kişilik hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

“Bu günler hasbıhal etmemize vesiledir”

Aşure dağıtımında konuşan Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, “Ünye Belediyemiz öncülüğünde geleneksel hale gelen aşure gününde bir aradayız. Belediyemiz, geçmişten günümüze aşure gününde vatandaşlarımıza aşure dağıtarak günün anlam ve önemine dikkat çekiyor, vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz " dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise belediyeye duyarlılığı için teşekkür etti. Programda Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş’un yaptığı dua sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.