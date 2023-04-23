Ordu’nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103’inci yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından Ünye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda öğrenciler 103 bayrakla törene katılırken tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Programda konuşan Ünye Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “23 Nisan 1920, Türk Milleti’nin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarihtir. Bu tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan aziz milletimiz, öncelikle dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızda özgürlük meşalesini yeniden tutuşturmuş, İstiklal Harbi’nde yedi düvele karşı destansı bir mücadele vererek bu milletin hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ve ispat etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’imizin ilk harcının atıldığı bu önemli günü çocuklara armağan ederek bugünün önemini ve değerini ortaya koymuştur. Çocuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yansıyan bağımsızlık ruhu gibi ülkemizin ve milletimizin en büyük zenginliği ve umut kaynağıdır. Bizler, geleceğimizin teminatı ve en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız" dedi.

Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından hediyeleri verildi.

Program ilçe genelindeki okullarda bulunan öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, çeşitli gösterilerin sergilenmesi ve halk oyunlarının oynanmasıyla sona erdi.