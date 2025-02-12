Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Ordu’da ki ilk özel müze oldu.

Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sitesinde tanımlanan ve güçlü işbirliği yapılması, teknik ve bilimsel destek alınması ile yılda bir denetlenerek uluslararası standartlarda tutulması konularında statü kazanan Ordu’da ki ilk özel müze oldu. Ordu Müze Müdürü Mustafa Kolağsıoğlu, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı ziyaret ederek, belgeleri teslim etti.

"Bu çalışma ile müzemiz, daha çok ziyaretçi çekecek"

Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanınan bir müze olması ile birlikte başlayacak birliktelik sürecinin, Ünye’ye turizm açısından katkı sunacağını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Süreç ile birlikte müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde ziyaret edilebilir müzeler arasında yer alacak. Ünye Belediyesi olarak mülkiyet ve yönetim bizlerde. Bakanlık müzemizle ilgili bizlere teknik ve akademik destek verirken, yılda bir kez de denetlemelerde bulunacak. Böylece müzemiz kurumsal bir yapı içinde uluslararası standartları korumuş olacak. Tüm bunlar çerçevesinde ilçemizde turizm açısında ziyaret edilebilir noktaların daha fazla tanınırlığını sağlamış oluyor" dedi.

Öte yandan Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, konu ile alakalı süreci 6 ay önce başlatmış ve gerekli hazırlıkları tamamlayarak özel statü almaya hak kazanmıştı.