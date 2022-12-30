Ordu’nun Ünye ilçesinde yapım çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi yükseliyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yapım çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi yükseliyor.

İlçenin 40 yıllık hayali olan organize sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarıyla paralel olarak süren elektrik, su ve doğalgaz çalışmalarının yanı sıra 5 fabrika da yükseliyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Organize sanayi bölgesinde çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Alt yapı çalışmalarında gelinen nokta ile organize sanayi bölgesinin hayata geçme sürecinde ciddi mesafe kat ettik. Yaklaşık 6 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da çalışmaların hızlanmasıyla ilgili destekleri olmuştu. O doğrultuda sanayi bölgesinin kurulum çalışmaları devam ediyor. Burada bir sıkıntımız vardı, o da dağlardan gelen suların deşarj noktasındaki tahkimatlarıydı. Onunla ilgili de yaptığımız çalışmalarla bu sorunu çözdük. Belediye olarak kamulaştırılacak bölümü üstlendik. DSİ de dışarıda kalan kısmın tahkimatını üstlenerek o sorunu çözdük. Şimdi inşallah imarla değişikliği ve projenin onayı ile hızlı bir şekilde tahkimat bitince inşallah sanayi bölgesinin alt yapısı kökten çözülmüş olacak” dedi.