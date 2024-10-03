Ordu’nun Ünye ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Ünye Off-Road Yunus Emre Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleşecek olan 17. Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek olan 17. Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları öncesi, Cumhuriyet Meydanında Ünye Off-Road Yunus Emre Spor Kulübü Başkanı Alper Argan, çalışmaların son hızıyla tamamlandığını belirterek, büyük yarış için heyecanlı olduklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Alper Argan, “Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayağı yarışlarını 6 Ekim Pazar günü yapacağız. Salı günü itibariyle yarış alanımız tamamlanmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun vermiş olduğu listeye göre 29 adet yarış aracı kayıt yaptırmıştır. Tabi bunun güzel yanı ise komşu ilçemiz olan Fatsa’dan ve yine Ordu ilimizden katılanlarda mevcuttur. Yine yarışmalarımıza ülkemizin dört bir köşesinden ve yurt dışından da katılımlar olacaktır. 5 Ekim, Cumartesi günü, saat 15.30’da Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak olan yarışlar nedeniyle meydanda Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından askeri teçhizat ve 4x4 araçların tanıtımı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım standı, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teknofest yarışlarında derece alan öğrenciler ve projelerinin tanıtımı, yerli ve milli tarım araçları sergisi gibi çeşitli faaliyetler de yapılacak” dedi.

Başkan Argan, yarışlara katkı veren Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve sponsor olan firmalara teşekkür etti.