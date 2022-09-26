Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ünye Limanı’nın ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için başlattığı çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Daha öncesinde rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olan Ünye Limanı’nda yapılan büyütme ve kapasite artışı ile Ro-Ro ihracatına başlanıyor. Ünye Limanı’ndan ilk uluslararası Ro-Ro ihracatı 30 Eylül Cuma günü yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ünye Limanı’nın ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için başlattığı çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Daha öncesinde rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olan Ünye Limanı’nda yapılan büyütme ve kapasite artışı ile Ro-Ro ihracatına başlanıyor. Ünye Limanı’ndan ilk uluslararası Ro-Ro ihracatı 30 Eylül Cuma günü yapacak.

Yüksek tonajlı gemiler artık limana yanaşabilecek

Coğrafi konumu gereği önemli bir yere sahip olan ancak sanayinin ve lojistiğin gelişmesi adına yetersiz durumda bulunan limanının ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için Başkan Güler’in öncülüğünde büyütme ve kapasite artırma çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında yıllarca mevcutta bulunan 150 metrelik rıhtımın bulunmasından kaynaklı 10 bin ton ve üzeri gemilerin yanaşamadığı Ünye Limanı’na 130 metre daha ek rıhtım yapıldı. Ek rıhtımının yanı sıra yüksek tonajlı gemiler için büyük önem taşıyan derinliğin de değerlendirildiği limanda derinlik 6,80’den 7,50’ye çıkarıldı.

Ünye Limanı tarihinde ilk defa Ro-Ro gemisi sefer yapacak

Derinlik ve rıhtım uzunluğunun yeterli kapasiteye gelmesi ile birlikte yüksek tonaja sahip olan ve tır taşımacılığı gibi tekerlekli vasıtaları taşıyan Ro-Ro taşımacılığının yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izni alındı. Tarihinde ilk defa Ünye Limanı’ndan Rusya’ya sebze ve meyve ihracatı yapacak olan Lider Amiral adlı Ro-Ro Gemisi yüklenerek ilk seferini bu cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer olması sebebiyle 30 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Ünye Limanı’nda program yapılacak.

Ticaret hacmi artıyor

Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar Yolu gibi stratejik yollarla da birleşerek ivme kazanacak olan Ünye Limanı ile birlikte deniz ticareti aksamadan devam edecek. Böylelikle Ünye Limanı mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek.

Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek liman istihdama da katkı sağlayacak.