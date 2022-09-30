Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ünye Limanı’nın ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için başlattığı çalışmaların sonucu büyütülen limandan ilk kez Rusya’ya 40 tır sebze ve meyve gönderildi. Başkan Güler, “41 tane vilayetin ithalat ve ihracatı buradan yapılacak, dünyanın sayılı limanlarından birisi olacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ünye Limanı’nın ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için başlattığı çalışmaların sonucu büyütülen limandan ilk kez Rusya’ya 40 tır sebze ve meyve gönderildi. Başkan Güler, “41 tane vilayetin ithalat ve ihracatı buradan yapılacak, dünyanın sayılı limanlarından birisi olacak” dedi.

Coğrafi konumu gereği önemli bir yere sahip olan ancak sanayinin ve lojistiğin gelişmesi adına yetersiz durumda bulunan Ünye Limanı’nın ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için Başkan Güler’in öncülüğünde büyütme ve kapasite artırma çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yıllarca mevcutta bulunan 150 metrelik rıhtımın bulunmasından kaynaklı 10 bin ton ve üzeri gemilerin yanaşamadığı Ünye Limanı’na 130 metre daha ek rıhtım yapıldı. Ek rıhtımının yanı sıra yüksek tonajlı gemiler için büyük önem taşıyan derinliğin de değerlendirildiği limanda derinlik 6,80’den 7,50’ye çıkarıldı. Ünye Limanı’nda yapılan büyütme ve kapasite artışı ile bir Ro-Ro gemisi ilk seferi için sebze ve meyveleri yükledi. Çoğunluğu Manisa’dan olmak üzere Ege Bölgesi’nden getirilen 40 tır dolusu sebze ve meyve, ilk kez buradan Rusya’ya ulaştırılacak. Limanın, Ordu ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanırken, aynı zamanda dünyadaki önemli limanlardan birisi olması hedefleniyor.

“Önceden tek gemi yükleniyordu, bu sayı şuan 3’e çıktı”

Ro-Ro gemisinin törenle yüklenmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün bizim için çok tarihi bir gün. Çünkü sıradan bir liman durumunda iken buranın biz kapasitesini iki katına çıkarttık, 280 metrelik bir liman oluşturduk. Burada eskiden tek gemi yükleniyordu, diğer gemiler denizde açıkta bekliyordu. Şuanda 3 gemi birden yükleme imkanımız var. Daha da önemlisi bugün aldığımız tedbirler ile Ro-Ro yüklemesi yapıyoruz. Bilindiği gibi tırları olduğu gibi gönderiyoruz, indir-bindir olmuyor. Tırları geldiği gibi gemiye yüklüyoruz” dedi.

“Karadeniz Bölgesi’nde ilk”

“Bu da ilk defa Karadeniz Bölgesi’nde oluyor. Dolayısıyla bize yeni bir saha açılmış oldu. Ünye Limanı aynı zamanda Akdeniz’i Karadeniz’e birleştiren en kısa yolun üzerinde bulunuyor” diyen Başkan Güler, “Burası diğer limanlara göre daha kısa, yani 2 buçuk ile 5 saat arasında avantaj sağlıyor, Ünye’ye ve Ordu’ya. Bu bakımdan burası hem ekonomik, hem de enerji tasarrufu bakımından, zaman tasarrufu bakımından çok önemli. Bilindiği gibi çoğu sebze ve meyve gibi yiyecekler saatle taşınıyor ve bozulmaması lazım. Burada da kısa zamanda taşınması çok avantaj sağlamış olacak. Zaten en önemli konulardan birisi günümüzde gıda güvenliği, bu çok önemli” şeklinde konuştu.

“41 tane vilayetin ithalat ve ihracatı buradan yapılacak”

Başkan Güler, çalışmalar sonucu hazır hale gelen Ünye Limanı’nın 41 vilayeti ilgilendirdiğini ifade ederek, “Denizin bu tarafı Ukrayna, biraz daha gidilirse Rusya ve diğer tarafta da Gürcistan. Bu nedenle burası çok önemli bir hareketin üzerinde bir nokta. Aynı zamanda Mersin ile Ordu arasında 41 tane vilayet var, onların da ithalat ve ihracatı buradan yapılmış olacak. Burada 10 bin tırlık bir kapasite var, 10 bin tırlık bir malın buradan yüklenmesi, indirilmesi buradan olacak” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın sayılı limanlarından birisi haline gelmiş olacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, limanın gün geçtikçe dünyadaki sayılı merkezlerden birisi olacağına dikkat çekerek, “İlk defa bu gemiyle birlikte bunu başlatıyoruz. Aynı zamanda Ünye, Akkuş ve Niksar yoluyla ikinci bir arteri Akdeniz’e bağlamış olacağız, bu daha da kısa bir yol avantajı sağlamış oluyor. Bu bölge aynı zamanda ekonomik olarak kalkınma açısından, istihdam açısından ve ticaret açısından çok önemli bir merkez olma noktasında, şehir içerisinde olmadığı için de büyük bir avantaj sağlanmış oluyor. Burası sadece Ordu’nun değil, aynı zamanda ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olacak, dünyanın da sayılı limanlarından biri haline gelmiş olacak” diye konuştu.

“Fındık ilk kez denizyolu ile ihraç edilecek”

Dünyada en fazla fındık üretiminin yapıldığı il özelliğine sahip Ordu’da artık ihracatın deniz yolu ile yapılabileceğini aktaran Güler, şunları söyledi:

“En kısa yol olması büyük bir avantaj ve ürünler taze gitmiş olacak. Bir de biz dünyanın en fazla fındık üreten ülkesiyiz, ülkemizin de en fazla fındık üreten ili Ordu. Ancak Ordu tek bir fındığı dahi denizden ihraç etmiyordu. Bizim şimdi fındığı da denizden ihraç etme imkanımız olacak. Şimdi 80-100 tırı birden gemiye yükleyeceğiz, toptan göndermiş olacağız. Hem navlundan kazanacağız hem de buraya bir fiyat avantajı ile beraber pazar avantajı da sağlamış olacak, bu da bizim bir başka kazancımız. Bu bakımdan stratejik bir noktayı biz sözden eyleme geçirmiş olduk, başardık ve bugün bunun uygulamasını yapıyoruz.”