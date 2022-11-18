Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişi olan Ünye Kalesi’nde çalışmalarda sona yaklaşılırken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yapılan çalışmalar sonrası kalenin 2023 yılında turizme açılacağını söyledi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişi olan Ünye Kalesi’nde çalışmalarda sona yaklaşılırken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yapılan çalışmalar sonrası kalenin 2023 yılında turizme açılacağını söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından dehliz temizlikleri ve çevre düzenlemeleri yapılan tarihi kalede raylı sistem ve yürüyüş platformu kurulma çalışmaları devam ediyor. Ünye Kalesi’nin kısa bir süre sonra turizme kapılarını açacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye Kalemizin turizme kazandırılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kalenin bir kısmının Ordu Büyükşehir Belediyemize ait olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, Ünye Belediyesi’ne tahsisi görüşüldü. Kale’nin bir an önce faaliyete geçmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile görüştük. Kalenin Ünye Belediyesi’ne devri ve işletilmesi noktasında Büyükşehir Belediye Meclisi karar verdi. Buranın Ünye Belediyesi’ne devri ile alakalı karar çıktı. Biz de kalenin turizme kazandırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Raylı sistem ve aydınlatma işlemi tamamlanırken vagon çalışması sürüyor. Aynı zamanda kalenin girişinden dehlizin bulunduğu alana kadar olan yürüyüş platformunun da yapımı tamamlandığında Kale, ziyaret açılacak” dedi.

“Ünye turizm merkezli bir ilçe olacak”

Kaledeki çalışmaların tamamlanması sonrası Ünye’nin turizm merkezli bir ilçe haline geleceğini ifade eden Tavlı, “Bu çalışmalarımızla birlikte Kale, hemşerilerimiz ve misafirlerimiz tarafından ziyaret edilirken sahada arkeolojik kazılar da devam edecek. Ünye turizm merkezli bir ilçemiz olacak. Bir tarafta çalışmaların yürüdüğü, diğer tarafta ziyaretlerin yapıldığı bir şekle dönüştürerek Ünye Kalesi’nin turizme kazandırılan önemli destinasyonlardan bir tanesinin olacağını ifade etmek istiyorum. Bu projenin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmesini sağlamış olduk. Raylı sistem döşendi, aydınlatma yapılıyor. Son gelinen aşamada, Kalenin girişinden dehliz ağzındaki olan dış kısmına kadar olacak olan yürüyüş platformu ihalesi gerçekleşti. Bu işlerin yürütülmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden burayla ilgili yetkilendirme çalışması yapılacak. Başkanımız Hilmi Güler’e arz ettik. En kısa zamanda turizme kazandırmak istediğimizi ifade ettik” diye konuştu.