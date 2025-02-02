Ordu’nun Ünye Futbol Kulübü U16 takımı, final maçında Kotyora FK’yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Perşembe İlçe Stadı’nda oynanan maçta Emir Kağan Çifci 19. ve 74. dakikalarda, Görkem Yiğit Ocak da 65. dakikada attıkları gollerle takımlarını şampiyonluğa taşıdı. Şampiyonluk kupasını Ordu Futbol İl Temsilcisi Fatih Çelebi’nin elinden alan takım, büyük bir sevinç yaşadı. Kaptan Emir Kağan Çifci’nin havaya kaldırdığı kupayla birlikte takımın şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Lig boyunca 95 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gören takım, play-off maçlarında da rakiplerine şans tanımadı. Çeyrek finalde Kirazlimanıspor’u 8-0, yarı finalde ise Kayaspor’u 6-0’lık skorlarla geçerek finale yükseldi.

Şampiyonluk sonrası konuşan Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, takımın futboluyla gurur duyduklarını ve esas hedeflerinin Türkiye Şampiyonası’nda derece yapmak olduğunu belirtti. Tamtürk, "Bu bilinçle hareket eden gençlerimizin başarılarının altında azim, çalışma ve takım ruhu yatıyor" dedi.