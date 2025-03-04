Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi, Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda ’Hasta Dostu Hastane-2024’ ödülüne layık görüldü.

1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Ünye Devlet Hastanesi’nde hizmet alan hastalar, ’hasta dostu hastane ölçeği’ üzerinden değerlendirmelerini yaptı. Ayrıca, 10 Şubat 2025 tarihinde USSAM proje sorumluları Prof. Dr. Taşkın Kılıç ve Prof. Dr. Sedat Bostan tarafından hastanede detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan bilimsel analizler sonucunda, Ünye Devlet Hastanesi’nin hasta dostu sağlık hizmetleri sunma konusundaki başarısı tescillendi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, yaptığı açıklamada, "Hastanemizin bu önemli başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ödülümüzün tüm Ünye halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan hastaneye ödülü, 22 Mayıs 2025 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi açılış programında takdim edilecek. Aynı programda ayrıca, Ünye Devlet Hastanesi Hasta Dostu Hastane Araştırma Raporu da paylaşılacak.