Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi, 24 yataklı palyatif bakım servisine ek olarak, hizmete giren 12 yataklı yeni bir servisle toplam yatak kapasitesi 36’ya ulaştırdı.

Ünye Devlet Hastanesi, yeni açılan servisle birlikte hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebilecek. Hastalar, konforlu bir ortamda ağrılarının yönetilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için gerekli tüm tıbbi bakımı alabilecek. Mevcutta palyatif serviste bulunan yatak sayısı, hizmete giren 12 yataklı yeni bir servisin ardından 36’ya yükseldi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, yeni servisin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, palyatif bakımların hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Mevcut servisin kapasitesinin artırılmasının hem hastalara, hem de ailelerine daha iyi hizmet sunabilmelerine imkan tanıdığını belirten Dr. Dündar, "Hastanemizin 3. katını tamamen palyatif servisine dönüştürerek, doktorlarımızın yanı sıra psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerimizle birlikte daha fazla hastamıza destek olabileceğiz" dedi.

Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, hastanenin palyatif bakım hizmetlerindeki başarısının, özverili sağlık personeli ve sürekli yenilenen fiziki imkanlarla daha da ileriye taşındığını belirterek, "Amacımız her zaman hasta ve hasta yakınlarının yanında olmak, onların en zor zamanlarında bir nebze olsun rahatlık ve huzur sağlayabilmektir" diye konuştu.