Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen deprem sonrası ülkenin bir çok bölgesinde yardımlar devam ederken, Ordu’nun Ünye ilçesinde valilik ve kaymakamlık öncülüğünde toplanan yardım tırları yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen deprem sonrası ülkenin bir çok bölgesinde yardımlar devam ederken, Ordu’nun Ünye ilçesinde valilik ve kaymakamlık öncülüğünde toplanan yardım tırları yola çıktı.

Bu sabah saat 04.17 sularında merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen deprem birçok ili etkiledi. Yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremin ardından yaralarının hızlı bir şekilde sarılması için Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yardım çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş kısa sürede binlerce yaşam malzemesi olan battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kışlık kıyafetlerden oluşan yardım paketleri Ünye Belediyesi çözüm merkezine getirdi. Gelen yardımlarla birlikte iki tır dolusu yaşam malzemesi afet bölgesine yollandı.

Deprem bölgesine yardım tırlarını uğurlayan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Burada belediyemiz, hayırsever vatandaşlarımız ve işletmecilerimizden sağlanan yardım tırlarını yola çıkarttık. Allah bir daha böyle afetleri milletimize göstermesin” dedi.

İki tır dolusu yaşam malzemesinin yola çıktığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, "Sabah saatlerinden itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle hemşehrilerimizin, sanayicilerimizin, işletmecilerimizin ve yerel yönetim olarak bizim de desteklerimizle iki tırı oradaki ihtiyaçlar çerçevesinde doldurarak yola çıkardık. Şu anda halen tır yüklememiz devam edecek. Üçüncü tırı da belirtilen istikamete doğru hareket ettireceğiz. Cenabı Allah deprem nedeniyle binaların altında olan vatandaşlarımıza yardım etsin. Bu yönde arama kurtarma faaliyetinde bulunan AFAD ve diğer kurtarma ekiplerine Allah güç kuvvet versin. Yaralılarımıza acil şifalar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Allah böyle ağır imtihanlarla bizi imtihan etmesin” diye konuştu.