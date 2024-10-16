Ordu’nun Ünye Belediyesi 2025 yılı bütçesi, belediye meclisinin ekim ayı olağanüstü toplantısında onaylandı. Onaylanan 2025 yılı bütçesi 2 milyar 255 milyon 314 bin 719 TL olarak belirlendi.

Ünye Belediyesi ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Ünye Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi 2 milyar 255 milyon 314 bin 719 TL olarak belirlendi. Belirlenen bütçe Belediye Meclisi’nce oy birliği ile kabul edildi.

Ünye Belediyesi’nin yeni dönemde kiralama yönteminden vazgeçerek aylık kiralama maliyeti ile aynı oranda borçlanarak belediyenin öz malı olarak araç kazandırma planlaması da hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 3 Eylül 2024 tarihli belediye meclis onayı ile başlayan süreç kapsamında planlanan 13 adet hafif ticari araç alımı çerçevesinde 7 adet aracın alım sürecine başlandı. Geriye kalan 6 araçtan 4 tanesinin binek, 2 tanesinin ise binek arazi aracı olarak alımının yapılması meclis tarafından onaylandı.

Yine Ünye Belediyesi tarafından altyapı ve yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet greyder alınması oy birliği ile kabul edildi.