Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından 32 kişilik AFAD yerel destek ekibi oluşturuldu.

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından 32 kişilik AFAD yerel destek ekibi oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 İlde afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla yerel destek ekipleri oluşturuluyor. Bu çerçevede Ünye Belediyesi’nde 32 kişilik ekip oluşturulurken, AFAD Ordu İl Müdürlüğü tarafından personele teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, oluşturulan ekibin ve verilen eğitimin önemine değinerek, "Allah ne ilçemizi, ne ülkemizi ne de dünyayı afetle karşı karşıya bırakmasın ama en önemlisi de afet durumunda özellikle bu işi teknik anlamda bilen insanların koordinasyonu sağlaması, müdahale etmesi ve biran önce hayata dönecek insanlara yardım etmesidir. Bu bilgilerin erken kazandırılmış olması önem arz ediyor. Bu nedenle insanların bu şekilde bilgilendirilerek farklı bölgelerde oluşacak olan afet ve felaketlere hızlı müdahalesine vesile olacağından, belki de birçok hayatın da kurtulmasını sağlayacaktır. Onun için sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin bilinmesiyle belki hiç tanımadığınız birine, belki de bir tanıdığınızın hayatının kurtulmasına vesile olacaksınız. Bu mutluluğun değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Temennimiz bu tür olayla karşılaşılmamasıdır. Ancak insan varsa, doğa varsa muhakkak ki beklenmedik hadiseler var. Buna karşı hazırlıklı ve bilinçli olmak önemli konu diye düşünüyorum. Bu çalışma ilçemize, ilimize, ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olsun” dedi.

Belediye personeli teorik eğitimin ardından Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamalı eğitim alarak eğitimini tamamladı.