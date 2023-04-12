Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından yüzde 80’i tamamlanan yeni iş merkezi ihale ile satışa çıkıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Projemizi tamamlayarak satışa hazır hale getirdik. Belediyemiz öz kaynağı ile tamamladığımız projemizin satışından elde edilecek bedel ile ilçemize yeni kapalı pazaryeri kazandıracağız” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatıyla çalışmaları başlayan ‘Ünye Belediye İş Merkezi’nin yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Kaledere Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinde büyüklükleri 35 metrekare ile 150 metrekare arasında değişen 35 ofis ve 6 işyeri bulunuyor. İş merkezinin satış ihalesinin mayıs ayının ikinci haftasında yapılmasının planlandığı belirtilirken, satışın şeffaf bir şekilde açık ihale yöntemi ile olacağı ifade edildi. Konum itibariyle merkezde ve çok amaçlı kullanıma uygun olması nedeniyle ofis ve işyerlerinin ayrı ayrı satışının yapılacağı kaydedildi. İhale tarihi, Ünye Belediyesi web sitesi üzerinden duyurulacak.

Elde edilen gelirle kapalı pazaryeri yapılacak

Belediyenin öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan iş merkezi aynı zamanda Ünye’nin pazaryeri sorununa da çözüm olacak. İş merkezinden elde edilen gelir ile yeni kapalı pazaryeri yapılacak.

“Ünye’nin vizyonuna yakışır iş merkezi oldu”

İş merkezinde çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “İlçemizin vizyonuna yakışır bir iş merkezini kazandırmak için bir süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonuna geldik. Belediyemiz kaynaklarıyla yapımını tamamladığımız projemizin ihalesini gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Kaba inşaatının yüzde 80’lik kısmını tamamladık ve satışa hazır hale getirdik. Geri kalan kısmı ise kurulacak işyerlerinin kullanımına göre dizayn edilecek. İş merkezinin satışını da şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kimseye verilmiş sözümüz yok. İhale usullerine göre ofis ve işyerlerinin satışı yapılacaktır. Gelir getirici projeleri ilçemizde hayata geçirerek ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturuyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelir ile zaman kaybetmeden yeni pazaryeri için çalışmalara başlayacağız. Şimdiden projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.