Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin 99. yılında, Atamızın izinde bayrağı daha yukarı taşımak için koşullar ne olursa olsun el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin 99. yılında, Atamızın izinde bayrağı daha yukarı taşımak için koşullar ne olursa olsun el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yayımladığı kutlama mesajında, Kurtuluş Savaşı’nda verilen eşsiz mücadeleye işaret ederek, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde küllerinden doğan bir milletin dünyaya ders olacak bir kahramanlık gösterdiğini ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin millet iradesine geçtiğini belirtti.

Ünverdi, Cumhuriyetin ilanının aziz milletimizin tarihinde büyük bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptığı mesajında, ’’Destanlar yazan bir milletin evladı olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Milli Mücadelemiz boyunca vatan toprağına düşman ayağını bastırmamak, hür ve özgürce yaşamak için aziz atalarımız o günün koşullarında canlarını seve seve vererek cennet vatanımızı bizlere armağan etmişlerdir. Cumhuriyetimizin ilanı bu şanlı mücadelenin en güzel şekliyle taçlandığı gün olmuştur. Tarihi şan ve zaferlerle dolu bu aziz millet, birlik olup üzerimize saldıran düşmana karşı büyük yokluklar içerisinde mücadele vermiştir. Öyle ki, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekâlif-i Milliye kararları o günün zorluklarını, imkansızlıklarını anlatmaya yetmektedir. Cepheye giden Mehmetçiğin giyecek elbisesine kadar necip milletimiz karşılamıştır. Böylesi bir yokluğa göğüs gerip, zamanın süper güçlerine karşı büyük bir destan yazan bir millete kimin gücü yetebilir. Bugün de tüm dünyada siyasi, jeopolitik ve ekonomik krizler derinleşmekte, güç mücadelesi artarak devam etmektedir. Bunları aşabilmek için de ülke olarak bilim, teknoloji, üretim ve ekonomide çok daha güçlü olmak zorundayız. Bunu da bize aydınlık Türkiye’nin yolunu açan Cumhuriyetimizin ışığında, eğitimi başımızın tacı yaparak, yetişmiş insan gücü ile başarabiliriz. Hem sosyolojik hem de kalkınmışlık anlamda gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak eğitim temel konumuz, yeni kuşakları kaybetmemek hepimiz için asli sorumluluğumuz olmalıdır. Milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı okuyabilen aydınlık bir nesil yarınlarımızın teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizsiniz" diyerek hem gençlere verdiği değeri göstermiş hem de onlara olan inancını ifade etmiştir. Bu doğrultuda, Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda geçmişimizden aldığımız güçle ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.