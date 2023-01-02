GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten 2022 yılında 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten 2022 yılında 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını kaydetti.

Tüm zorluklara karşı ülkemizin itekleyen gücü Gaziantep’in mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Ünverdi, “Dünyada yaşanan krizlere rağmen büyük bir dirençle ülkemize katma değer sağlayan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in 2021 yılında ihracatının 10 milyar 92 milyon 165 bin dolar olduğunu belirterek, Gaziantep’in 2022 yılında yüzde 4,3’lük artışla 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Yılın son ayında ise Gaziantep’ten 903 milyon 746 bin ihracat yapıldığını dile getiren Ünverdi, Gaziantep’in bu rakamlarla en fazla ihracat yapan iller arasında hem aylık hem de yıllık bazda 6. sırada yer aldığının altını çizdi. Ünverdi, 2023 yılı için ise aşılması gereken en büyük sorunların başında yüksek enflasyon konusunun geldiğini belirterek, enflasyonun makul seviyelere inmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının önüne geçilmesinin öncelik olduğunu kaydetti.

Uzun süreli zamların ardından sanayi elektriğinde yüzde 16’lık indirim yapılmasının moral verici olduğunu kaydeden Ünverdi, “Üretim fiyat endeksinin tüketici fiyat endeksinin iki katı oranında arttığı bir ortamda sanayicinin maliyeti ne kadar azalırsa ürün fiyatları da o oranda azalacaktır. Sanayi elektriğinde olduğu gibi diğer enerji ve girdi maliyetlerinde indirime gidilmesi, en azından stabil tutulması halinde bunun enflasyona olumlu yansımaları olacaktır. Yüksek enflasyon algısını da atılacak benzer adımlarla kırmak zorundayız, sürdürülebilir bir ekonomi için acil olarak bunu başarmalıyız” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak hem iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü hem de kent sanayisinin yeniliklere hazır olması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı: “Koşullar ne olursa olsun Gaziantep olarak, ülke olarak üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Bu sebeple sanayimizdeki sürdürülebilirlik için yeşil dönüşüm, yüksek teknoloji, verimlilik, mesleki eğitim ve buna bağlı olarak sanayinin beklentilerine cevap verebilecek nitelikli elemen yetiştirilmesi, yeni organize sanayi bölgeleri ile yatırım alanlarının genişlemesi, kadın ve genç girişimci sayısının artması, ihracatı geliştirecek projelerle daha fazla pazara ulaşmak, mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmak ve ihracat birim değerlerimizi yükseltecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha da büyük bir motivasyonla, üretim, ihracat ve istihdamımızı hep birlikte çok daha yukarı taşıyacağız. Ülkemizin gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyor, 2023 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”