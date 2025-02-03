Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak ayında Gaziantep’ten önceki yılın aynı ayına yüzde 0,6 oranında artışla 817 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, 2024 yılının tüm dünyada durgunluk, kargaşa ve sorunlarla geçtiğini ve 2025 yılının ikinci yarısından umutlu olduklarını kaydetti. Sıklaştırma politikalarının üretim ve nakit akışı üzerinde baskıya neden olsa da en büyük sorun haline gelen enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin devamı ve sonuçlarının reel piyasada da daha hissedilir hale gelmesi için yapısal reformların devamı ve kamu tarafının da tasarruf tedbirlerine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine işaret etti.

ABD başkanı Trump tarafından Kanada, Meksika ve özellikle Çin’e yönelik ek vergi uygulamalarıyla yeni bir ticaret savaşının önünün açıldığını dile getiren Ünverdi, AB tarafında da bir tedirginlik olduğunun altını çizerek, bu sürecin ülke adına iyi yönetilmesi gereken ve ABD pazarında sonuçları itibarıyla avantaja dönüşmesinin önemine vurgu yaptı.

2026 yılında başlaması öngörülen AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon vergisi uygulamasına kısa bir süre kaldığını ve firmaların rekabet gücünü kaybetmeden yeşil dönüşümlerini tamamlamalarının önemine işaret eden Ünverdi, "Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve teknoloji odaklı üretimlerle ihracat birim değerlerimizi arttırmak Oda olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir. Emek yoğun sektörlerin üçüncü dünya ülkelerine kaydığı bir süreçte Gaziantep olarak ABD, AB gibi gelişmiş pazarlarda yer alabilmek için hem gerekli standartlara ulaşarak sertifikasyonlara sahip olmak hem de buna bağlı olarak üretimlerimizi daha nitelikli hale getirmek durumundayız. Bu sertifikasyonlara sahip olmak bir dönüşüm sürecini gerektiriyor ve zaman alıyor. AB’ye yapacağımız ihracatlarda gümrükten geri dönmemek ve sorun yaşamamak için bugünden hazırlıklarımızı tamamlamak işletmelerimizin devamlılığı için hayati önem taşıyor. Bu sebeple bugüne kadar ülkemiz sanayisinin bel kemiği olmuş sanayicilerimiz ve çok değerli üyelerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla Gaziantep olarak öncü ve örnek olmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır. GSO olarak Mesleki Eğitim Merkezi’miz ve Model Fabrika’mızda bazı kuruluşların firmalarımıza sağladığı finansman destekleri ile işletmelerimizin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarını uluslararası sertifikasyon ve standartlara uygun olarak gerçekleştiriyor ve tüm dünyada geçerli olacak şekilde belgelendiriyoruz. Firmalarımızı bilgi edinmek ve bu yolda birlikte yürüyerek sanayimizi geleceğe hazırlamak üzere GSO-MEM’e bekliyoruz" dedi.

Gaziantep’in 2025 yılında da üretimleriyle zorlukların aşılmasında öncü ve örnek olmaya devam edeceğini belirten Ünverdi, "Şehrimizin bu rakamlara ulaşmasında alın teriyle büyük bir mücadele veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.