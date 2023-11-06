Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ekim ayında Gaziantep’ten 904 milyon 754 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-ekim döneminde ise Gaziantep’in ihracatının 8 milyar 223 milyon 79 bin dolar olduğunu kaydetti.

Gaziantep’in hem aylık hem de dönem bazında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu kaydeden Ünverdi, “Türlü sorunlar karşısında büyük mücadele ile üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve dünyadaki gerilimler dikkate alındığında ürün tedarikindeki sorunların ve ticari risklerin devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Bu sebeple proje bazlı çalışarak pazar çeşitliliğimizi artırmalı, yeni pazarlara yönelmeliyiz. Maliyetlerin artması nedeniyle en güçlü olduğumuz tekstil başta olmak üzere rakiplerimize göre bir dizi dezavantajlar yaşıyoruz. Hindistan ile AB arasında geçen yıl başlayan serbest ticaret anlaşmasında yakın zamanda mutabakata varılması ve AB tarafından rakip ülkelerle yapılan anlaşmalar pazardaki risklerimizi artırıyor. Enflasyon, kur baskısı ve finansmana erişim ve yüksek fiyatlar da ihracatçılarımızı olumsuz etkiliyor. Sorunlarımızın üstesinden gelmek için de ülke olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile üretimlerimizdeki katma değeri ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerimizi artırmak durumundayız” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası’nın firmaların ihracatçı olabilmeleri ve dış ticaretlerini geliştirebilmeleri için yürüttüğü İhracat Akademisi projesine dikkati çeken Ünverdi, firmaları projeden faydalanmaya davet etti.

2018 yılında başlayan projede 8’inci dönem eğitim programına başlandığını belirten Ünverdi, “Firmalarımızın dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte olan İhracat Akademisi projesinde, 7 eğitim döneminde toplamda 113 firmadan 128 kursiyerin katılımı ve bu süreçte 1600 eğitim saati ile faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İhracat Akademisi Projesi çerçevesinde, odamız üyesi firmalarımıza Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Tespiti, Hedef Pazarlarda Potansiyel Alıcıların Tespiti, Uluslararası Satış Teknikleri ve Uluslararası Pazarlama konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi ve firmalara ticari istihbarat danışmanlığı konusunda destek sağlanmaktadır. Düzenlenen programının ardından firmaların edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda potansiyel alıcı firmalarla görüşerek ihracat kapasitelerinin artırılmasına imkan sunulmaktadır. İhracat rakamlarımızı artırmak, firmalarımıza katkıda bulunmak için iş dünyamızı projemize katılmaya bekliyoruz” diye konuştu.