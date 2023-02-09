Gülnar Belediyesi personellerinden oluşan içinde belediye operatörlerinin de yer aldığı 25 kişilik ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik toplamda 50 kişilik yardım ve destek ekibi de deprem bölgesi Gaziantep/Nurdağı ilçesine uğurlandı.

Yardım ve destek ekibi beraberinde deprem bölgesinde acil ihtiyaç olan çok sayıda jeneratör, ispiral, hilti, kriko, kaynak makinesi, kürek, balyoz, çekiç ve demir kesme makinesi olmak üzere deprem bölgesinde hayat kurtarmak adına ne gerekse bir takım halinde gönderildi.

Gülnar Belediyesi ilçe de bulunan baz istasyonunu da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın iletişim kurabilmeleri için Adıyaman Merkeze gönderdi.

Yardım ve destek ekibini deprem bölgesine İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar birlikte uğurladılar. Yolculuk öncesinde konuşan İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız; "Arkadaşlar, ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şimdi birlik zamanı. Deprem bölgesine yardım ve destek için yola çıkıyorsunuz. Allah hepinizin yardımcısı olsun, yolunuz açık olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun." dedi.

Ekibi uğurlayan Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar; “Deprem Bölgemize desteğimiz aralıksız devam ediyor. Bir gün önce Belediyemiz personellerinden afad eğitimi almış 12 personelimiz ve 15 gönüllü arkadaşımızı iş makinesi, jeneratör ve ekipmanlarıyla Hatay Kırıkhan'a göndermiştik. Bugün de yine deprem bölgesinde acil ihtiyaç olan çok sayıda jeneratör, ispiral, hilti, kriko, kaynak makinesi, kürek, balyoz, çekiç ve demir kesme makinesi gibi ekipmanlarımızı Gaziantep Nurdağı'na deprem bölgesinde hayat kurtarmak adına ne gerekse bir takım halinde gönderdik. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Kıymetli mesai arkadaşlarımıza ve tüm gönüllülerimize hayırlı vazifeler ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bölgede özveriyle mücadele eden devletimizin tüm görevlilerine kolaylıklar diliyor; göçük altında bulunan tüm hemşehrilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yaşadığımız bu süreci en az yara ile atlatabilmeyi temenni ediyorum " ifadelerini kullandı.