Didim Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günleri Didim Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) düzenlenen ’5 Çayı’ etkinliklerinde bu hafta Livaneli’nin unutulmaz eserleri ile Nazım Hikmet Ran ve Sabahattin Ali’nin şiirleri seslendirildi.

Didim Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günleri Didim Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) düzenlenen ’5 Çayı’ etkinliklerinde bu hafta Livaneli’nin unutulmaz eserleri ile Nazım Hikmet Ran ve Sabahattin Ali’nin şiirleri seslendirildi.

Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günleri saat 17.00’da DİGEM’de düzenlenen ’5 Çayı’ etkinlikleri sürüyor. Didimli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 5 Çayı etkinliklerinde bu hafta Livaneli eserleri ile Nazım Hikmet Ran ve Sabahattin Ali’nin şiirleri seslendirildi. Etkinlik sonunda vatandaşlar, sahne alan sanatçıları alkışlayarak tebrik ederek sunduğu imkanlardan dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkürlerini iletti.