Mersin’de Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde ’Yün keçe eğitimi kursu’ açıldı.

Her yıl binlerce kişiye meslek edindiren Toroslar Belediyesinin mesleki eğitim kursları, el becerilerini eğitimle bütünleştirmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyenler için umut olmaya devam ediyor. Kursiyerlerin hem güzel vakit geçirdiği hem de meslek edindiği bu eğitimlerden biri olan ’Yün keçe eğitimi kursu’ da yoğun ilgi görüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş yün keçe eğitimi kursunda kursiyerler, TORTEK eğitmeni eşliğinde tüm teknikleri öğrenerek geleneksel çalışmalarıyla bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Kursiyerler yün keçeden çanta, cüzdan, şapka, eldiven, takı, anahtarlık, şal ve yelek gibi aksesuar ve kıyafetler yapıyor.

Kurslardan oldukça memnuniyet duyduklarını belirten kursiyerler, bu kursları açtığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

"Keçeden özel ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz"

TORTEK Yün Keçe Kursu Eğitmeni Nesrin Kocadal Küçük, kursta ıslak ve iğneleme tekniğinin yanı sıra çiçek yapımı eğitimi verdiklerini söyledi. Küçük, “Mersin’de bir ilk olarak TORTEK bünyesinde yün keçe eğitimi veriyoruz. İğneleme, ıslatma tekniği ve çiçek yapımlarıyla değişik ürünler çıkarıyoruz. Islak keçeden çanta, şapka, yelek ve cep telefonu kılıfları yapıyoruz. İğneleme tekniğiyle de şal ve kıyafetler üzerinde desen ve şekiller veriyoruz. Kursiyerlerimiz, kursumuza yoğun ilgi gösteriyor ve çok güzel ürünler üretiyor” dedi.

"Üreten ve ürettikçe güçlenen bir Toroslar oluşturduk"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TORTEK atölyelerinin kapasitelerini daha da artırdıklarını belirterek, “Eski zamanlarda kullanılan yün keçe tekniğini günümüze yeniden kazandırdık. TORTEK bünyemizde açtığımız ’Yün keçe eğitimi kursu’na yoğun ilgi var. Bu çalışmalarımızla, özellikle ev hanımlarının istihdamına, ülke ekonomisine ve yerli üretime önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kurslarımızda meslek edinerek kendine işyeri açan ya da ürettiği ürünleri yurt dışına satarak kazanç elde eden kursiyerlerimiz oldu. Emeklerini üretime dönüştüren tüm kadınları tebrik ediyorum. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.