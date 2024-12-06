Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, unutulmaya yüz tutmuş el hünerlerinden biri olan geleneksel sepet örücülüğünün, belediye tarafından düzenlenecek eğitimler ile yeniden canlandırılacağını açıkladı.

Başkan Özdoğan, geleneksel sepet örücülüğünün Hacılar Belediyesi bünyesindeki Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyelerde yeniden canlandığını söyledi. Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Özdoğan, şunları ifade etti:

“Sepet örücülüğü, geçmişten gelen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş değerli bir el sanatıdır. Bu geleneği yaşatmak adına açtığımız atölyede başlangıç seviyesinde eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz, bu sanatı öğrenmenin yanı sıra, yaptıkları ürünleri dekoratif amaçlı kullanabiliyor ya da hediyelik eşya olarak değerlendirebiliyorlar”.

Hacılar Belediyesi’nin düzenlediği Sepet Örücülüğü Atölyesi’nde, katılımcılar yaklaşık 6 saat boyunca eğitim gördü. Geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek tarafından verilen eğitimlerde, sepet örmenin temel teknikleri öğretildi. Başkan Özdoğan, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade ederek şöyle devam etti;

“Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde açtığımız atölyelerde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için eğitimler veriyoruz. Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Şimdi bu tür kurslarla yeniden ilgi görmeye başladı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak.”

Dekoratif amaçlardan ekonomik katkı doğacak

Sepet örücülüğünün hem kültürel hem de ekonomik anlamda değer oluşturduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Sepetler, günümüzde dekoratif amaçlarla kullanılabildiği gibi, hediyelik eşya olarak da satışa sunulabiliyor. Bu sayede kursiyerlerimiz hem bir el sanatını öğreniyor hem de ekonomik kazanç elde edebilecek bir beceriye sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak el sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu tür çalışmaların Hacılar’ın kültürel zenginliğine önemli katkılar sağladığını da vurguladı.