Yüreğir Belediyesi’nin cam sanatının yaşatılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak için açtığı Cam Füzyon Atölyesi’nde yaz dönemi başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde verilen cam işlemeciliği kursu yoğun ilgi gördü.

Yüreğir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan cam işleme sanatını yeniden canlandırıyor. Belediye bünyesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde açılan Cam Füzyon Atölyesi, yoğun talep görüyor. Kursta cam kesme, boyama, tasarım ve dekorlama çalışmaları yapılıyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri değerlendirerek kendilerine ekonomik girdi sağlıyor.

Kurs eğitmeni cam sanatçısı Nehir Özerpalet, Yüreğir Belediyesi tarafından açılan Cam Füzyon Atölyesi’ne ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Özerpalet, “Cam atölyemiz yoğun ilgi görüyor. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz özel teknikleri öğrendikten sonra farklı aksesuar ve figürler çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmaları hem burada sergileme imkânı hem de satış yaparak aile bütçelerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Kursumuza olan ilgi bizleri memnun ediyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarımızdan faydalanmak isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin böyle bir kursu açmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kursiyerler, “Adana’da böyle bir kursun olması çok güzel. Bu kurs sayesinde hem kendi el becerimizi geliştiriyoruz hem de unutulmaya yüz tutmuş olan bir sanatı tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Sanata verdiği önem ve destek için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.