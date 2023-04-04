Asırlar boyunca var olan ancak günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meslekler Seyhan Sanat Evi’nde yeniden geleceğe aktarılıyor. Osmanlı döneminde altın çağını yaşayan ancak modern yaşamın getirdiği yenilikler ve kolaylıklar nedeniyle adeta tozlu raflarda yerini alan ahşap oymacılığı, Seyhan Sanat Evi bünyesinde açılan atölyeyle yeni sanatçılar yetiştiriliyor.

Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis içerisinde hizmet veren Sanat Evi bünyesindeki ahşap oymacılığı atölyesinde açılan kurslara Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da kursiyeri olduğu atölyede, kursiyerler aldıkları eğitimle her biri el emeği sanat eserleri üretiyor. Kursiyerler ürettikleri ürünlerden gelir de elde ederken, atölyenin eğitmeni Ahşap Sanatçısı Serdar Tektaş, ahşap oymacılığının asırlardır var olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olduğunu kaydetti.

“İçimizdeki gücü dışımıza aktarma sanatı”

Ahşap oymacılığının Selçuklu’da nam yapmış, Osmanlı’da altın çağını yaşamış günümüzde tozlu raflarda yerini alan bir meslek dalı olduğunu ifade eden Tektaş, “Buradaki insanlar günün stresini atıyor. Bir ölçüde terapi oluyor ve kaliteli bir vakit geçiriyor. Çokça insanların faydalanabileceği bir alan. Diğer mesleklerden ayırt eden kısmı da bu zaten. İstedikleri deseni, motifi, içimizdeki gücü dışımıza aktarma sanatıdır diye adlandırıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı burada Seyhan Sanat Evi’nde icra etmemizde imkan sağlayan değerli Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahşap oymacılığı kursunu “terapi sınıfı” diye adlandıran kursiyer Gamze Özerkan ise “Burayı keşfetmem benim için büyük bir şans. İyi ki burada ahşap oymaya başladım. Ahşap oyma sınıfı gerçekten dış dünyanın kaosundan karmaşasından kurtulmamız için çok güzel bir ortam. Ben buraya terapi sınıfı diyorum. Burada bir aile gibi olduk kursiyer arkadaşlarımızla birlikte” diye konuştu.